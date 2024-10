Professor é preso suspeito de estuprar alunas dentro da sala de aula no AM

Um professor de 63 anos foi preso suspeito de estuprar quatro alunas, com idades de 9 e 10 anos, em Itapiranga, no interior do Amazonas. Segundo a polícia, ele atuava na rede municipal de ensino e foi preso na quarta-feira (23).

As investigações revelaram que os abusos ocorriam dentro da sala de aula, quando as alunas entregavam suas tarefas escolares ao professor. A polícia informou que, nesse momento, o suspeito se aproveitava para tocar nas partes íntimas das crianças.

De acordo com o delegado Aldiney Nogueira, titular da 38ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Itapiranga, a polícia tomou conhecimento do caso há cerca de um mês, após os pais das alunas procurarem o conselho tutelar para relatar os abusos.

As vítimas também relataram que o professor usava sua posição para intimidá-las, ameaçando dar notas baixas nos trabalhos caso fosse denunciado. Durante o interrogatório, o professor negou as acusações, afirmando que eram falsas.

“Ele apresentou uma justificativa que é um professor que gosta de manter contato físico com os alunos, no sentido de ser abraçado, de ter esses contatos, e que as alunas teriam interpretado mal essa forma dele, desse contato no tato ali com os alunos, as alunas no dia a dia”, contou o delegado.

Aldiney Nogueira informou que as investigações continuam e a polícia suspeita que possam haver outras vítimas do professor.

O homem vai responder pelos crimes de estupro de vulnerável e majoração do estupro de vulnerável. Ele já passou por audiência de custódia e teve a prisão mantida pelo Justiça.

