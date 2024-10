Tiroteio entre PMs e criminosos deixa 3 mortos no Rio de Janeiro

Pelo menos seis pessoas foram baleadas durante troca de tiros entre a Polícia Militar (PM) e criminosos no Complexo do Israel, no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (24). O tiroteio interdita a Avenida Brasil.

Até o momento, o Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo confirma a morte de uma pessoa. A vítima, de 60 anos, estava dentro de um ônibus e foi atingida na cabeça por uma bala perdida.

As vítimas internadas são:

Pessoa não identificada, ferida na região glútea, que segue internada na ortopedia, em observação, no Hospital Federal de Bonsucesso (HFB), em quadro estável; Um homem não identidicado foi atingido no braço e está no HFB;

A paciente Alayde dos Santos Mendes, de 24 anos, sofreu perfuração na coxa direita, com lesão superficial e foi atendida no HMMRC. Após avaliação médica, a jovem recebeu alta hospitalar com orientações. Uma outra vítima, ferida no antebraço e que não foi identificada, também recebeu alta no HFB.

Estágio 2 de risco

O Centro de Operações do Rio de Janeiro publicou um comunicado decretando estágio 2 de risco de ocorrência após troca de tiros.

O órgão da prefeitura explica que o estágio 2 é quando há risco de ocorrências de alto impacto na cidade devido a um evento previsto ou a partir da análise de dados provenientes de especialistas. “Há ocorrência com elevado potencial de agravamento”, alerta.

Apesar disso, no estágio 2, “ainda não há impactos na rotina da cidade, mas os cidadãos devem se manter informados”. A escala vai até 5.

Até o momento, ao menos 20 linhas do BRT tiveram que desviar as rotas por causa da operação policial.

*Com informações Metropoles

