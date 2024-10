VÍDEO: bandidos rendem homem com criança e roubam carro em Manaus

Câmeras de segurança registraram o momento em que dois criminosos armados renderam um homem com uma criança de colo e levaram seu carro na tarde desta quarta-feira (23), na rua País de Gales, no bairro Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus.

Nas imagens é possível ver o veículo estacionado na rua, quando os suspeitos se aproximam de forma disfarçada. Em seguida, um deles saca uma arma e aponta para o carro.

Em seguida, o homem sai do carro e retira a criança que estava no banco de trás. A dupla então entrou no carro e fugiu do local.

Não há informações sobre a formalização de um boletim de ocorrência (BO) na polícia, nem sobre a identificação dos suspeitos.

