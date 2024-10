Brasil registra quase 200 casos diários de agressão contra crianças e adolescentes

Ao longo de todo o ano de 2023, o Brasil registrou uma média de 196 casos de violência física contra crianças e adolescentes , de acordo com dados divulgados nesta quinta-feira (24) pela Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP).

Segundo os dados da SBP, mais de 80% dos casos de agressões contra crianças de até 14 anos são cometidos por alguém conhecido do menor, como pais, padrastos e outros familiares. Essa proximidade dificulta a identificação e denúncia do crime, o que agrava o impacto físico e emocional nas vítimas.

A instituição alerta que os dados representam apenas uma parte do problema, já que estes números refletem apenas os casos denunciados, o que aponta para uma realidade possivelmente subnotificada. De acordo com a SBP, muitas agressões contra crianças e adolescentes não são relatadas, principalmente em áreas de difícil acesso ou com poucos recursos. A entidade aponta ainda que este cenário de subnotificação é evidente na Região Norte, onde o número de notificações é menor.

Notificações por região

Em geral, é nos estados da Região Sudeste onde se concentram a maioria dos casos de violência física contra crianças e adolescentes. Para a SBP, este dado é esperado por causa do grande número de habitantes e de sistemas mais eficientes de denúncia. As regiões Sul, Nordeste, Centro-Oeste e Norte também registraram números expressivos, segundo a entidade.

Com 17.278 registros de violência física, o estado de São Paulo lidera todas as faixas etárias, atingindo uma média de quase 50 por dia. Já Minas Gerais aparece como o segundo estado que mais notificou casos de agressões, somando 8.598 registros em todo o ano passado. O estado do Rio de Janeiro aparece em terceiro lugar, com 7.634 notificações.

Na Região Sul, o estado do Paraná ganha destaque com 7.266 casos e o Rio Grande do Sul registrou 2.331 notificações.

Ja na Região Nordeste, a Bahia é o estado com o maior número de ocorrências, com 3.496. Ceará e Pernambunco também apresentaram dados alarmantes, com 2.954 e 2.935 casos, respectivamente. Nesses estados, as vítimas eram adolescentes entre 15 e 19 anos.

No Centro-Oeste, Goiás é o estado em destaque, com 2.533 ocorrências, desses, 70% ocorreram com adolecentes de 10 a 19 anos.

Na Região Norte, o Pará é o estado com o maior número de casos, com 2.357 notificações.

Além da violência física, o abuso sexual é uma das violações mais silenciosas e difíceis de detectar. Dados do Unicef indicam que, entre 2021 e 2023, cerca de 164 mil casos de abuso sexual foram registrados, e a maioria das vítimas eram meninas entre 10 e 14 anos. Em muitos desses casos, o crime só é descoberto quando as vítimas engravidam.

Para a SBP, o combate à violência infantil exige uma mobilização de toda a sociedade. Além das medidas governamentais, é essencial que as famílias e a comunidade estejam atentas e denunciem qualquer suspeita de violência. Além disso, ferramentas como o ‘Disque 100’ continuam sendo fundamentais para garantir que mais casos sejam investigados e as vítimas protegidas

*Com informações SBT News

