Homem é sequestrado após dever para agiota, em Manaus

Um homem que estava sendo vítima de extorsão mediante sequestro foi resgatado durante a noite de quinta-feira (24), em uma invasão no bairro Lago Azul, na Zona Norte de Manaus. Três mulheres envolvidas no crime foram presas.

Segundo o delegado Mário Paulo, diretor do DRCO, a motivação para o sequestro foi que a vítima havia contraído um empréstimo de R$ 5 mil com um agiota, prometendo devolver R$ 7 mil.

No entanto, ele não havia realizado o pagamento há quatro meses e foi sequestrado na noite de quarta-feira (23).

“Na manhã de quinta-feira, a companheira do homem sequestrado procurou a DEHS para registrar a ocorrência. Ela relatou que mantinha contato com os sequestradores. Com base nisso, fomos acionados pelo nosso delegado-geral Bruno Fraga para atuar na ocorrência”, explicou o delegado.

De acordo com Mário Paulo, as equipes se deslocaram até o local do cativeiro, que fica em uma área de invasão de difícil acesso no bairro Lago Azul. Durante as negociações, conseguiram libertar a vítima.

“Os sequestradores conseguiram escapar por uma área de mata. Contudo, três mulheres que participaram da ação criminosa foram presas em flagrante. Também apreendemos dois carros e uma motocicleta utilizados pelos criminosos, além da moto da vítima, que foi recuperada”, relatou.

As três mulheres foram autuadas por extorsão mediante sequestro e encaminhadas à audiência de custódia, onde ficarão à disposição do Poder Judiciário.

*Com informações da assessoria

