Justiça nega prisão de gerente de salão ligada à morte de Djidja Cardoso

A Justiça do Amazonas negou um pedido de prisão preventiva contra Verônica da Costa Seixas, gerente do salão de beleza da ex-sinhazinha do Boi Garantido, Djidja Cardoso. O pedido foi feito na terça-feira (22) no contexto da investigação sobre a morte de Djidja.

Leia também: Caso Djidja: Justiça nega liberdade para irmão, personal e dono de clínica veterinária

Ela foi encontrada morta no final de maio em Manaus, e a polícia investiga a possibilidade de que sua morte tenha sido causada por overdose de cetamina, conforme um laudo preliminar do Instituto Médico Legal (IML). O laudo oficial ainda não foi divulgado.

A família de Djidja é ligada ao grupo religioso “Pai, Mãe, Vida”, que promovia o uso indiscriminado de uma droga sintética conhecida por causar alucinações e dependência.

Além da mãe e do irmão de Djidja, vários funcionários da rede de salões de beleza da família estão presos, incluindo Verônica, um coach, e o proprietário de uma clínica veterinária suspeita de fornecer a substância.

No início de outubro, o Ministério Público solicitou a condenação de Verônica e outras seis pessoas por tráfico de drogas.

A Polícia Civil argumentou que Verônica, que está em liberdade provisória, tem feito ameaças contra uma testemunha nas redes sociais e desacreditado as autoridades. O juiz Celso de Paula, da 3ª Vara de Delitos de Tráfico de Drogas, reconheceu que Verônica atacou a dignidade da testemunha, mas ainda assim negou o pedido de prisão.

O juiz destacou que não havia provas suficientes de perigo relacionado à liberdade de Verônica, considerando suas circunstâncias pessoais, como bons antecedentes e a ausência de registros criminais. Ele concluiu que medidas cautelares, além da prisão, seriam suficientes para garantir a ordem pública e a continuidade do processo.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱