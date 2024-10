Unidades Móveis de Saúde da Mulher divulgam novos locais de atendimento

As Unidades Móveis de Saúde da Mulher, da Prefeitura de Manaus, estarão com novos locais de atendimento a partir desta segunda-feira (28). O serviço gerenciado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) dispõe de cinco estruturas itinerantes – duas unidades reforçam a assistência básica à população feminina da Zona Norte e as demais seguem atendendo as usuárias nas zonas Leste, Oeste e Sul.

Voltadas exclusivamente à população feminina, as unidades móveis da prefeitura ofertam procedimentos e serviços da Atenção Primária à Saúde (APS), com ênfase no atendimento pré-natal e na prevenção e rastreio do câncer de mama e do colo do útero. O catálogo inclui, entre outros, consultas médicas e de enfermagem, consulta inicial do pré-natal, mamografia, ultrassonografia e coleta e exame preventivo.

As usuárias em busca de atendimento podem se dirigir a qualquer uma das cinco estruturas itinerantes e apresentar documento de identidade e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS). O serviço móvel funciona das 7h às 17h, de segunda a sexta-feira, em dias úteis, inclusive pontos facultativos da administração pública municipal.

Nova agenda

Zona Norte

Rua Vitória Régia, n° 67, bairro Santa Etelvina (próximo ao 26º DIP)

De 21/10 e 1º/11

Rua Trinidad e Tobago, nº 181, comunidade América do Sul, bairro Colônia Terra Nova

De 21/10 a 1º/11

Zona Oeste

Rua Professora Cacilda Pedroso, s/nº, bairro Alvorada (Aldeia SOS)

De 14 a 1º/11

Zona Leste

Alameda Alphaville, s/nº, Tancredo Neves (ao lado do Parque Amazonino Mendes – Estacionamento do Caps AD)

De 14/10 e 1º/11

Zona Sul

Rua 15 de Novembro, s/nº, bairro Centro (Praça da Matriz) De 7/10 e 8/11

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱