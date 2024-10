Seleção Brasileira empata com a Colômbia no primeiro jogo após a prata olímpica

A Seleção Brasileira empatou, na noite deste sábado (26), com a Colômbia, por 1 a 1, no Kléber Andrade, em Cariacica (ES). O gol do Brasil foi marcado por Tarciane, aos 29 minutos do segundo tempo. Antes, as colombianas abriram o placar com a atacante Usme, aos 4 minutos, logo no início da partida. Este foi o primeiro desafio da Amarelinha após a conquista da prata olímpica em Paris.

As duas Seleções voltam a se enfrentar, na terça-feira (29), novamente em Cariacica. As amazonenses Micaelly e Marília, convocadas para as disputas dos dois amistosos, não entraram em campo.

Reencontro

O amistoso marcou o reencontro da Seleção com a torcida brasileira após a conquista da medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris, em agosto. Para os dois confrontos com as colombianas, Arthur Elias optou por testar várias convocadas que não estiveram na campanha olímpica. Das 26 convocadas, ele trouxe 14 que não ganharam a medalha em Paris – três delas são estreantes na Seleção Principal: a amazonense Marília, Kaká e Dudinha.

O jogo marcou também o início do novo ciclo da Seleção Feminina, com foco na Copa América de 2025, no Equador, e, principalmente, na Copa do Mundo de 2027, no Brasil.

O jogo

Catalina Usme fez o primeiro gol do amistoso. Aos 4 minutos, as colombianas aproveitaram uma saída errada da defesa brasileira. Catalina Usme chutou de longe, a bola desviou em Lauren e entrou.

Em desvantagem no placar, o Brasil tentou empatar no primeiro tempo, mas a defesa colombiana conseguiu segurar o resultado.

Tudo igual

Na volta do intervalo, Arthur Elias manteve o time. A Seleção começou melhor, mas não conseguia superar as colombianas. Aos 15 minutos, Arthur mexeu na equipe. De uma vez, ele colocou quatro novas atletas na equipe. Duda Sampaio, Vitória Calhau, Adriana e Dudinha entraram no time. Elas substituiram Lauren, Vitória Yaya, Ludmila e Giovana Queiroz. Treze minutos depois, Amanda Guteirres entrou no lugar de Kerolin.

O empate saiu em seguida. Aos 29 minutos, Tarciane aproveitou a cobrança de escanteio e deixou tudo igual.

O Brasil continuou melhor após o empate. Aos 38 da etapa final, Victória Albuquerque entrou no lugar de Priscila. A Seleção criou duas boas oportunidades, mas as colombianas seguraram o resultado.

Com o empate, o Brasil manteve a invencibilidade contra as colombianas, as principais adversárias no continente nos últimos anos. A Seleção tem agora 10 vitórias, dois empates e nenhuma derrota.

