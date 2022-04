Prédio desaba após explosão em Vila Velha; 5 pessoas podem estar soterradas

Um prédio de três andares desabou no início da manhã desta quinta-feira (21), no bairro Cristóvão Colombo, em Vila Velha, no Espírito Santo. Uma pessoa ferida foi socorrida para um hospital da Grande Vitória e outras cinco podem estar soterradas.

Moradores da região contaram que ouviram uma forte explosão por volta das 7h30 e notaram que as janelas estavam quebradas. Quando saíram na rua, viram que o prédio estava completamente destruído.

De acordo com informações apuradas pela equipe da TV Vitória/Record TV, que está no local, no primeiro andar do prédio mora um senhor de 68 anos, a filha dele a neta, de 16 anos.

Uma amiga da família também estava na residência. Ela e a filha do idoso ainda estão sob os escombros, verbalizando com o Corpo de Bombeiros, que trabalha para localizá-las.

Nas imagens é possível ver que a residência ficou completamente destruída. Além do Corpo de Bombeiros, o Samu e Polícia Militar também estão no local para atendimento da ocorrência.

*Com informações da Folha Vitória

Leia mais:

Mulher e três crianças ficam desabrigadas após casa desabar durante chuva em Manaus

Defesa Civil registra ocorrências causadas pela chuva em Manaus

Imóvel de dois andares desaba no Centro de Manaus