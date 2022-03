Defesa Civil registra ocorrências causadas pela chuva em Manaus

Manaus (AM) – A Defesa Civil Municipal registrou, até às 9h desta terça-feira (29), um total de 5 ocorrências causadas pela chuva em Manaus. Não há informações sobre feridos.

Ocorrências de deslizamento de barrancos foram registradas na rua Jesus me deu, no bairro Nova Vitória, na rua Enchova, conjunto Santa Inês, ambos na Zona Leste, e na rua Padre Macomboa, no bairro Monte das Oliveiras, na Zona Norte de Manaus.

Houve risco de tombamento de árvore na rua Paranaíba, no conjunto Ajuricaba, e ocorrência de rachaduras em parede de residência na rua Itaji, no bairro Alvorada, na Zona Centro-Oeste da capital.

A Defesa Civil foi acionada, ainda, para um risco de deslizamento de barranco na rua Curiós, loteamento Fazendinha, desabamento de muro na rua Bom Jesus, no Zumbi, e risco de desabamento de muro, na rua 7 de setembro, Comunidade Nova Vitória.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a média de chuva, até as 9h de hoje, foi de 30,8 mm nas últimas 24h.

Casos são alerta

A Defesa Civil alerta a população de tomar cuidado máximo nesse período de chuva e lembra o caso onde uma mulher e uma criança morreram soterradas na em janeiro deste ano.

Josiane da Silva Rodrigues, de 37 anos, morreu na rua Osmarina Martins, na Comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, bairro Cidade Nova 2. Já Raika Mirela dos Santos Pinheiro, de 7 anos, morreu após um desabamento na Rua Curió, na Comunidade Fazendinha, na Zona Norte de Manaus.

Parte da casa na Comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, onde estava Josiane, foi soterrada devido a um deslizamento de terra provocado pela chuva.

Na Comunidade Fazendinha, a casa onde estavam seis pessoas desabou e uma menina de 7 anos morreu durante a queda da estrutura. Os pais e mais 4 filhos estavam na casa e somente a menina não conseguiu sair. As pessoas ficaram presas e uma equipe do Corpo de Bombeiros fez o resgate das vítimas.

Leia mais:

Sem licença, obra de motel na Djalma Batista é embargada pela Prefeitura

Mais de R$ 129,3 milhões foram investidos na recuperação de estradas e ramais no Amazonas

Municípios do AM decretam situação de emergência por conta da cheia