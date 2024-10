‘Bonde dos Mauricinhos’ consegue novo parecer favorável para revogação de prisões

O grupo denominado “Bonde dos Mauricinhos”, composto por jovens acusados de promover desordem em Manaus, conseguiu um novo parecer favorável à revogação das prisões temporárias de seus membros: Enrick Benigno Lima, 20 anos, Marcos Vinícius Mota da Silva, 18, e Pedro Henrique de Carvalho Baima, 20.

A defesa, composta por advogados que são filhos de desembargadores do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), protocolou o pedido durante o plantão judicial, segundo o delegado Cícero Túlio, do 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Conforme o delegado, o Ministério Público, mais uma vez, manifestou-se a favor da revogação das prisões, uma decisão que tem gerado repercussão e controvérsia na opinião pública. Contudo, dois juízes de plantão se declararam suspeitos de julgar o caso, o que levou à remessa do processo ao Tribunal de Justiça para a designação de um novo magistrado.

Cícero pontuou que situação levanta questões sobre a influência e a dinâmica das relações familiares no sistema judiciário, além de provocar debates sobre a responsabilização e as consequências das ações dos jovens envolvidos. A expectativa agora se volta para a decisão do novo juiz designado para o caso.

Entenda o caso

O caso ganhou repercussão pública na capital amazonense, conforme citou o delegado-geral da PC-AM, Bruno Fraga, após a divulgação de vídeos onde jovens aparecem levando perigo, durante a madrugada, às ruas de Manaus.

“Eles aparecem disparando com armas de fogo, ateando fogo em locais públicos, danificando alguns comércios e perturbando a vida de algumas pessoas. A Polícia Civil logo conseguiu identificar essas pessoas.

As investigações resultaram na apreensão de diversos equipamentos eletrônicos, como celulares e computadores, além de munições e um case de arma de fogo na casa dos suspeitos.

Os suspeitos estão sendo investigados pelos crimes de porte de arma de fogo, disparos de arma de fogo, incêndio, explosão qualificada, associação criminosa e injúria real.

