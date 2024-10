Três irmãos são presos por roubar e agredir duas mulheres no Amazonas

O crime ocorreu em uma via pública no município de Alvarães, interior do Amazonas

Três irmãos foram presos, nesta sexta-feira (25), por roubar a agredir duas mulheres. O crime ocorreu em uma via pública no município de Alvarães, no interior do Amazonas.

Os presos foram identificados como Jonei Pereira do Nascimento, conhecido como “Pretinho do Zé Baú”, Jonildo Pereira do Nascimento, o “Cabeludo”, e Jonilson Pereira do Nascimento, conhecido como “Pézinho”.

Segundo o delegado Marcelo Lopes, da 57ª DIP, na noite de sexta-feira, por volta das 23h, duas mulheres compareceram à delegacia e relataram que tiveram seus pertences e dinheiro roubados por três indivíduos, apontando os irmãos como os autores. Além disso, as vítimas foram agredidas pelos homens, que usaram uma faca e pedaços de madeira para cometer o crime.

“Com base nas informações, imediatamente, os agentes saíram em campo com o intuito de localizar e prender os suspeitos, que foram capturados e conduzidos à delegacia para responder por seus atos perante a Justiça. Eles estavam na posse dos pertences das vítimas, os quais foram devolvidos às respectivas donas”, informou.

De acordo com o delegado, durante as diligências, foi constatado que as mulheres sofreram lesões corporais causadas por golpes de faca e pedaços de madeira ao tentarem impedir a subtração de seus pertences. Elas foram encaminhadas a uma unidade hospitalar para receber cuidados médicos e estão se recuperando bem.

Procedimentos

O trio responderá por roubo qualificado com emprego de arma e estão à disposição da Justiça.

