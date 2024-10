VÍDEO: Homem a cavalo é flagrado agredindo a esposa

O caso ocorreu no Setor Pérolas, em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal

Um homem montado em um cavalo foi filmado agredindo uma mulher na noite desse domingo (27), no Setor Pérolas, em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal.

Imagens feitas por testemunhas registraram a mulher sendo perseguida pelo homem no meio de uma via pública. A coluna Na Mira apurou que a vítima é esposa do autor.

O homem avança em direção à companheira diversas vezes em cima do cavalo. A mulher só conseguiu se esquivar das agressões após entrar em um veículo que passava pelo local.

De acordo com populares, o agressor foi contido quando tentou avançar com o animal em pessoas que ajudavam a vítima.

Os moradores, então, imobilizaram o homem após o cavalo em que ele estava escorregar e cair.

A Polícia Militar de Goiás (PMGO) foi acionada para atender a ocorrência, porém a vítima não quis registrar ocorrência contra o marido.

O agressor precisou ser socorrido para o hospital em virtude dos ferimentos que sofreu. Não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde do cavalo.

*Com informações Metropoles

