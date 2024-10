David Almeida deve investir principalmente na segurança e saúde nos próximos quatro anos

Reeleito neste último domingo (27), o prefeito David Almeida (Avante) conseguiu a aprovação do eleitorado manauara com 54,59% dos votos válidos.

Agora, ao derrotar o candidato do PL, Capitão Alberto Neto, o prefeito possui uma série de promessas para cumprir nesses próximos quatro anos, principalmente nos setores de saúde e segurança.

O resultado da eleição mostra que o prefeito, atualmente, tem uma força política maior que seus opositores, que também tiveram um apadrinhamento político bastante expressivo no pleito municipal.

“O resultado da eleição mostra a força da democracia, mostra também que a sociedade está muito dividida, mostra a força política que o David Almeida compôs e que tem hoje, não só na cidade de Manaus, mas também é um grupo político que tem força em Manaus, em Parintins, em Itacoatiara e Manacapuru. Representa quase 70% do eleitorado”, destacou o cientista político Carlos Santiago.

Saúde

É compromisso de campanha do candidato reeleito construir o primeiro Hospital Municipal Dia, que tem como objetivo reduzir a fila de espera por cirurgias eletivas do Sistema de Regulação (Sisreg).

De acordo com Almeida, o projeto do Hospital Municipal está em fase de planejamento, e a previsão de conclusão é para os três primeiros meses de 2025. Depois disso, será encaminhado para licitação, onde é esperado que as obras iniciem no segundo semestre de 2025.

“Com esse hospital, vamos adentrar a média complexidade, tirando as pessoas da fila de cirurgias e melhorando o atendimento em Manaus”, disse David Almeida em entrevista nesta segunda (28).

Além do hospital municipal, ele também prometeu construir um Centro Especializado em Reabilitação, novas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), implementar o Laboratório de Prótese Dentária, criar Unidade de Atendimento Móvel para a população em situação de rua, implementar os Conselhos Distritais de Saúde, priorizar as ações de prevenção e educação em saúde, aumentar o serviço de telessaúde e implementar o Banco Municipal de Leite Materno.

Só na área da saúde, há grandes investimentos que são aguardados ansiosamente pela população usuária do Sistema Público de Saúde (SUS).

Para Carlos Santiago, neste momento, é esperado que David Almeida refaça alianças que foram colocadas em jogo durante o período eleitoral, para que investimentos voltem a ser feitos na capital amazonense.

“O prefeito agora, com a sua reeleição assegurada, terá que fazer um movimento forte de aproximação com o governador Wilson Lima, com o governo federal e com organismos internacionais para buscar recursos para investir, para promoção de investimento na cidade de Manaus. A cidade de Manaus é a quinta mais rica do país, é a mais importante da região Norte, mas tem problemas seríssimos que só serão resolvidos com muito investimento”, afirmou o cientista político.

Segurança pública

David Almeida destacou, na segunda-feira (28), que a área da segurança pública será prioritária nestes próximos quatro anos.

David anunciou que a Guarda Municipal terá reforço no efetivo, segundo ele, no início de 2025 serão incorporados os aprovados no concurso público e mais investimentos estão previstos para a capital ter cerca de 1,5 mil guardas municipais.

“Nós já armamos, equipamos e modernizamos a Guarda Municipal, com um efetivo hoje de 450 a 480 guardas. Nós vamos colocar mais 230 guardas armados já no início do ano. Até o final de 2025, devemos chamar o cadastro reserva, que é entre 120 e 150 guardas, e nós vamos ter um maior efetivo. Para os próximos anos, vamos fazer mais concurso público, para que a gente possa ter um efetivo de 1.500 homens, com a guarda patrimonial e guarda armada, e assim também ajudar na segurança pública da cidade de Manaus”, assegurou.

Outras propostas envolvem a ampliação do patrulhamento com drones e totens de segurança, criação do Núcleo de Proteção e Defesa Civil e Defesa Civil na Escola, criação da Guarda Ambiental, reforço do monitoramento feito por câmeras.

Educação

As propostas de governo de David Almeida para a área de educação envolvem a ampliação do investimento na aquisição de materiais didáticos e uso de novas tecnologias nas escolas, ampliar o Programa Orçamento na Escola (Proesc) e o Programa Gestão na Escola (Progesc).

Além de construir novas creches e escolas de ensino fundamental, ofertar mais vagas de escolas em tempo integral e aumentar escolas que oferecem reforço escolar, reforçar o Programa “Educa Mais Manaus” para ampliar a alfabetização na capital.

Mobilidade Urbana

Já na área de mobilidade urbana, Almeida prometeu manter a renovação da frota de ônibus de Manaus, construir novas ciclovias e espaços para bicicletários, implementar semáforos inteligentes e radares eletrônicos, ampliar as sinalizações viárias, construir novas passarelas, além de executar projetos de intervenção rápida no trânsito.

O plano de mobilidade urbana visa reduzir o tempo que a população manauara fica presa no trânsito, principalmente, em horário de pico.

O prefeito anunciou que vai assinar, dentro de 30 dias, a ordem de serviço para construção do complexo viário na Zona Oeste da capital, localizado no cruzamento das avenidas Brasil com a Coronel Teixeira.

Habitação

No setor habitacional, as promessas do atual prefeito são a captação de recursos para a implementação de unidades habitacionais no Centro Histórico de Manaus, a continuação do “Programa Casa Manauara”, avanço em projetos de regularização fundiária de imóveis em áreas de assentamentos informais e não legalizados, implementar o primeiro bairro planejado, chamado “Nova Manaus”, construção de 4.736 novas unidades habitacionais.

Ainda neste ano, será dada a ordem de serviço para a construção de três conjuntos habitacionais do projeto de moradias populares e inaugurações de mais unidades de saúde, escolas, feiras e mercados e a entrega de mais ônibus novos para a frota do transporte coletivo.

Empregabilidade

Uma das áreas de maior anseio da população é a empregabilidade, apesar do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) ter apontado uma queda no desemprego durante o segundo trimestre de 2024.

Para incentivar a geração de emprego e renda na capital, faz parte do plano de governo de David Almeida: cooperar com empresas para a utilização do SINE Manaus, promover políticas de incentivo ao cooperativismo e associativismo, pactuar com empresas políticas de primeiro emprego, promover políticas afirmativas de trabalho para mulheres em situação de violência doméstica ou vulnerabilidade social, e apoiar redes econômicas solidárias e criativas.

Entre tantas promessas, o cientista político Carlos Santiago, enfatiza o papel da população em cobrar o prefeito eleito para que cumpra seu compromisso junto ao seu eleitorado.

“Cabe à sociedade, independentemente de quem voltou ou não votou no David Almeida, cobrar as promessas lançadas no período eleitoral”, finalizou.

