Trio é preso por tráfico de drogas após briga em hotel no interior do AM

Fernando Souza Muniz, Jhon Holmer Diaz Cubeo e Marcos Paulo Cruz dos Reis, foram presos em flagrante por tráfico de drogas, na sexta-feira (25), em Japurá, interior do Amazonas. O prejuízo estimado ao tráfico é de aproximadamente R$ 300 mil.

De acordo com os policiais da 57ª DIP da Japurá, as prisões ocorreram após denúncias anônimas sobre uma briga em um hotel no centro da cidade, onde um homem foi ferido por golpes de arma branca. De imediato os agentes foram ao local e encontraram Marcos com aproximadamente um quilo de pasta base de cocaína. Ele apontou Fernando como o autor do golpe e forneceu seu endereço às autoridades.

“Os policiais se dirigiram à casa de Fernando, onde ele confirmou ter desferido o golpe em Marcos, explicando que a briga surgiu de um desentendimento sobre a divisão da droga. Ele também informou onde a droga havia sido adquirida. Em seguida, a equipe policial se deslocou até a residência indicada por Fernando”, falaram.

Segundo as autoridades policiais, no local, foram encontrados em posse de Jhon, aproximadamente 3.400 gramas de pasta base de cocaína, seis celulares e R$ 944 em espécie, todos oriundos do tráfico. Além de duas balanças de precisão, uma espingarda calibre 12, sete cartuchos intactos, uma motocicleta.

O trio responderá por tráfico de drogas e seguem à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱