Mulher cobra dívida de R$ 500 e é arremessada pelo 3º andar de prédio

Uma mulher foi arremessada pela janela do terceiro andar de um prédio ao cobrar uma dívida de R$ 500 de um homem em Cariacica, na Grande Vitória, Espírito Santo, nesta segunda-feira (28). Segundo a polícia, nenhum suspeito foi detido.

O caso aconteceu na madrugada desta segunda e está “sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM)”, de acordo com a Polícia Civil do Espírito Santo.

A mulher foi até o apartamento do suspeito para cobrar a dívida e, após uma discussão, foi lançada do terceiro andar.

Segundo as autoridades, nenhum suspeito foi detido. A mulher foi levada ao hospital ao ser encontrada pelos agentes. “Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181), que é uma linha de contato gratuita, disponível em todos os municípios do Estado. As informações passadas pela comunidade podem ser cruciais para o avanço das investigações”, informou a polícia.

*Com informações do Metrópoles

