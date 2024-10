Mãe presa por maus-tratos é suspeita de fazer sexo na frente da filha no Amazonas

A vítima tem 7 anos e foi agredida com um pedaço de madeira, além de puxões de cabelo, empurrões e socos no rosto

Uma mulher de 30 anos, foi presa por maus-tratos contra sua filha de 7 anos. A ação contou com o apoio do Conselho Tutelar e resultou na instauração de um Inquérito Policial (IP) para investigar também se a mãe teria feito sexo na frente da criança. O caso aconteceu no município de Tabatinga, interior do Amazonas.

De acordo com a delegada Maria Beatriz Andrade, a equipe policial foi acionada na sexta-feira (25) para averiguar a denúncia. Ao chegarem ao endereço da suspeita, descobriram que ela não estava presente. Em seguida, os policiais se dirigiram à casa da irmã da mulher, onde confirmaram as acusações.

“Constatamos que a mãe agrediu a filha com um pedaço de madeira, além de ter dado puxões de cabelo, empurrões e socos no rosto. A autora foi levada à delegacia para prestar esclarecimentos”, informou a delegada

Ainda conforme a autoridade policial, também foi instaurado um Inquérito Policial (IP) para apurar o crime de satisfação de lascívia mediante a presença de criança ou adolescente, tendo em vista a denúncia de que a genitora e um homem estariam fazendo relações sexuais na frente da menina de 7 anos.

“No dia 10 de março deste ano, a criança também foi vítima do ex-padrasto ao ser abusada sexualmente por ele. Uma vizinha que presenciou o ato o denunciou, resultando em sua prisão em flagrante, que atualmente continua detido”, relatou Maria Beatriz Andrade”.

A vítima, juntamente com os outros dois filhos menores da infratora, foi encaminhada a uma instituição de acolhimento mantida pela prefeitura da cidade.

Procedimentos

A mulher foi autuada em flagrante pelo crime de maus-tratos e ficou à disposição do Poder Judiciário.

