Homem que matou mulher grávida é condenado a 34 anos de prisão em Manaus

Além do homicídio, réu também foi condenado pela tentativa de homicídio qualificado

Patrick Pina Teixeira foi condenado a 34 anos de prisão em regime fechado pelo crime de homicídio qualificado contra Adriely Pedroza Tavares Diniz e tentativa de homicídio contra Rayane Priscila Mitoso Vasconcelos. O crime, conforme denúncia, ocorreu no ano de 2014 no bairro da Alvorada.

A condenação ocorreu após sessão de julgamento pela 1.ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus ocorrida na última semana.

De acordo com o inquérito policial, no dia 03 de setembro de 2014, Patrick Pina Teixeira desferiu mais de 10 tiros contra a vítima Adryelle Pedroza Tavares Diniz, que morreu no local.

Ainda assim, restou apurado nos autos que a vítima Adrielly Pedroza Tavares Diniz estava grávida, pelo que veio a sofrer aborto provocado pela conduta dos agentes, que tinham conhecimento do estado da vítima, pois, foram avisados desta situação.

Após os debates os jurados condenaram Patrick Pina Teixeira pelos crimes de homicídio qualificado (motivo torpe, meio cruel e emboscada), em relação à vítima Adriely Pedroza Tavares Diniz; e tentativa de homicídio qualificado, nas mesmas qualificadoras, contra Rayane Priscila Mitoso Vasconcelos; além do crime de aborto.

