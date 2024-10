Polícia indicia três novos suspeitos do ‘Bonde dos Mauricinhos’

A Polícia Civil do Amazonas indiciou mais três novos suspeitos de integrarem o ‘Bonde dos Mauricinhos’, nesta terça-feira (29).

Kaio Vale, Joaquim Neto e Enzo Benigno, de idades não divulgadas, passam a ser considerados investigados, segundo o delegado titular do 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Cícero Túlio. A polícia não especificou a participação dos três novos suspeitos na quadrilha.

A investigação apontou que os integrantes do grupo mantinham um grupo em um aplicativo de mensagens onde colocavam os vídeos que eram feitos quando cometiam os crimes.

Mandados de prisão

O Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJAM) decidiu, nesta segunda-feira (28), manter os mandados de prisão temporária de três jovens suspeitos de integrarem o grupo conhecido como “Bonde dos Mauricinhos”, que está ligado a crimes nas ruas de Manaus.

A decisão foi tomada após a defesa solicitar a revogação dos mandados, alegando a urgência da análise em razão do feriado prolongado e do fim de semana.

Os jovens Pedro Henrique Baima e Enrick Benigno Lima, ambos de 20 anos, e Marcos Vinícius Mota da Silva, de 18 anos, tiveram a prisão temporária decretada pela Justiça do Amazonas em 22 de outubro. Eles foram identificados em vídeos nas redes sociais, onde aparecem disparando armas para o alto, incendiando espaços públicos, danificando comércios e perturbando pessoas em situação de rua.

De acordo com a Polícia Civil, o Ministério Público do Amazonas havia dado parecer favorável à revogação da prisão preventiva dos suspeitos no domingo (27), após dois juízes plantonistas se declararem suspeitos para atuar no caso.

O delegado Cícero Túlio, responsável pela investigação no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), informou que os suspeitos continuam com mandados de prisão em aberto e são considerados foragidos. Após os dois juízes se julgarem suspeitos, o processo foi encaminhado ao TJAM, que designará um novo juiz para decidir sobre o pedido da defesa.

A defesa argumentou que, devido ao feriado, era necessária uma resposta imediata. Contudo, o juiz responsável pela análise destacou que a atuação em regime de plantão deve ocorrer apenas em situações excepcionais, onde há uma urgência real, o que não foi verificado neste caso.

