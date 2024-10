Esposa mata marido a facadas após descobrir traição em Manaus

Vítima morreu com uma faca no pescoço, segundo a polícia.

Um homem identificado como José Maria Lopes, de 58 anos, foi morto a facadas durante a noite de terça-feira (29), após uma discussão com a sua própria esposa identificada apenas como Edna, por uma suposta traição.

O crime ocorreu na rua Rodolfo Teófilo, bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus. A vítima foi atingida com uma faca no pescoço.

De acordo com informações da polícia, a discussão entre o casal ocorreu após a desconfiança da mulher por uma suposta traição. Ainda de acordo com a polícia, a mulher seguiu o marido e o flagrou com a suposta amante. Após o flagra os dois seguiram no carro do homem até a casa onde residiam a cerca de um mês e iniciaram uma discussão.

Com a chegada da polícia no local do crime, a mulher disse que o homem teria tentado agredi-la com uma faca, ela conseguiu desviar e o atingiu com a facada no pescoço.

A equipe do Departamento Técnico Científico (DPTC) e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para a perícia e remoção do corpo. O crime deve ser investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestro (DEHS). A mulher foi encaminhada para Delegacia e será levada para audiência de Custódia.

