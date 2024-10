VÍDEO FORTE: Mulher esfaqueia marido durante discussão por traição

Uma mulher identificada como Thais, esfaqueou o próprio marido durante uma discussão por causa de traição. O crime ocorreu no Jardim Olímpico, em Londrina, na noite de domingo (29).

De acordo com a Polícia Militar, as equipes foram acionadas e ao chegarem no local, se depararam com a vítima já sem vida.

O casal teria um histórico de diversas brigas e a mulher informou que tinha uma medida protetiva contra o homem.

A vítima teria retornado à residência, onde os dois brigaram novamente e na discussão, a mulher teria atingido o peito do homem com uma facada; ela foi encaminhada à delegacia e detida.

