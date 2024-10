David Almeida reconduz Renato Junior para o comando da Seminf

Este é o primeiro anúncio do chefe do Executivo municipal após sua reeleição

O prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), anunciou, nesta quarta-feira (30), o retorno do vice-prefeito eleito, Renato Junior, para o comando da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf). Este é o primeiro anúncio do chefe do Executivo municipal após sua reeleição.

Renato Júnior deixou o comando da pasta para a disputa da eleição, e Heliatan Botelho assumiu a Seminf nesse período.

O prefeito agradeceu o trabalho de Heliatan à frente da secretaria, que resultou na entrega da alça superior do complexo viário Rei Pelé, conclusão do viaduto Márcio Souza e no avanço dos serviços do programa “Asfalta Manaus”.

Sob a gestão de Renato Junior, o prefeito disse que o secretário de Obras terá a missão de entregar o complexo viário Rei Pelé no primeiro semestre de 2025, coordenar a construção do complexo viário localizado entre as avenidas Brasil e Coronel Teixeira, que se chamará “Passarão”, em homenagem ao empresário José Ferreira de Oliveira, fundador do porto Chibatão, entre outras obras.

“Quero aqui agradecer o trabalho do Renato nessa eleição, em que esteve junto conosco, foi um dos coordenadores, e que agora volta como secretário, dando continuidade aos trabalhos estruturantes na cidade de Manaus. Sobre aquele complexo viário da Compensa, a prefeitura vai homenagear um dos maiores empreendedores amazonenses que é o Passarão”, declarou Almeida.

O vice-prefeito eleito e agora secretário da Seminf, Renato Junior, agradeceu ao prefeito pela confiança e por lhe dar novamente a oportunidade de seguir atendendo as demandas da população.

“Quero aqui, prefeito, agradecer ao senhor por mais uma oportunidade de poder assumir a Seminf frente a este grande desafio. Desafio esse que nós vimos agora na campanha, não somente as pessoas agradecendo o trabalho já realizado pela sua gestão na rua, mas também as demandas que elas ainda esperam que sejam resolvidas por esta secretaria. Me coloco à disposição, mais do que isso, para juntos construirmos a Manaus para daqui a 10, 20, 30 anos, a Manaus do futuro que nós queremos construir agora, juntamente com a população”, enfatizou.

Mais obras

O prefeito ainda citou quais são as demais obras de infraestrutura que serão realizadas pela Seminf, como o alargamento da avenida do Turismo, entre o aeroporto internacional Eduardo Gomes até a rotatória da Ponta Negra, que terá uma nova faixa nos dois sentidos.

Ainda estão previstos serviços de interligação da avenida Max Teixeira com a avenida do Turismo, conclusão do recapeamento da avenida Coronel Teixeira, que terá as três faixas livres, com extinção da ciclofaixa, e o recapeamento da avenida Brasil.

O alargamento da avenida André Araújo e a interligação da avenida Maneca Marques com a avenida Ephigênio Salles.

Perfil

Atual secretário de Infraestrutura e vice-prefeito eleito no último pleito municipal, Renato Junior, de 37 anos, é manauara e formado em gestão pública. Em abril de 2022, Renato Junior se tornou o titular da Seminf e agora é reconduzido à pasta.

