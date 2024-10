Roberto Cidade é reeleito presidente da Aleam

O deputado Roberto Cidade foi reeleito, nesta quarta-feira (30), presidente do parlamento, pela terceira vez, junto da Mesa Diretoria da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), para o biênio (2023-2024),

A eleição veio após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Cristiano Zanin, suspender a eleição antecipada da Mesa Diretora da Aleam, na segunda-feira (28).

A votação durou 1 minuto e 50 segundos e a chapa encabeçada pelo parlamentar foi a única na disputa. Foram 22 votos a favor e 1 contrário, sendo do deputado estadual Daniel Almeida (Avante), e 0 abstenções.

Em 19 de outubro, o ministro Dias Toffoli deu dez dias para a Aleam explicar como aconteceu o processo de reeleição de Roberto Cidade para o cargo de presidente.

A Procuradora Geral da República (PGR) entendeu que houve manobra dos deputados, que permitiu a reeleição de Cidade para o terceiro mandato, e entrou com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI).

O Partido Novo, requerente da ADI, foi quem questionou a Emenda Constitucional nº 133/2023, que permitiu a antecipação da Mesa Diretora.

“A requerente afirma que o dispositivo impugnado viola os princípios democrático e republicano, pois antecipa, de forma indevida, as eleições para o segundo biênio da legislatura da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, o que comprometeria a periodicidade e a contemporaneidade do processo de escolha da mesa diretora”, diz trecho da decisão.