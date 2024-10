VÍDEO: Mulher entra em surto, tira a roupa e tenta falar com Lula

Situação ocorreu no Palácio do Planalto na manhã desta quarta-feira (30)

Uma mulher, em aparente surto psicótico, entrou pelada nas dependências do Palácio do Planalto, em Brasília, na manhã desta quarta-feira (30), e pediu para falar com o presidente Lula.

Segundo apurou a coluna, a mulher tirou a roupa logo após passar pelo detector de metais e, em seguida, tentou falar com as recepcionistas para acessar o prédio onde Lula trabalha.

A mulher, cuja identidade não foi informada, foi contida por seguranças na recepção e encaminhada para atendimento pelo Corpo de Bombeiros.

Segundo fontes do Planalto, a mulher aparenta estar com instabilidade mental. Ela será levada para o Hospital de Base, unidade de saúde pública em Brasília.

*Com informações do Metrópoles

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱