Mulher apedreja carro ex após flagrá-lo abraçando outra em festa

Uma mulher de 34 anos destruiu parcialmente o carro do ex-namorado em Goiânia (GO). Segundo a Polícia Militar, a situação ocorreu depois que ela viu o homem abraçando outra pessoa em uma festa.

O caso foi registrado na madrugada de segunda-feira (28) na capital goiana, e ocorreu em frente a uma casa de shows. O veículo estava estacionado na rua e teve os vidros quebrados e os pneus esvaziados.

O homem, de 29 anos, relatou à PM que foi avisado por um segurança que uma pessoa estaria quebrando o veículo dele e, na sequência, se deparou com a ex jogando pedras no carro. Por isso, acionou os militares.

À PM a mulher argumentou que tentava pegar o controle da própria casa, que estaria no carro.

Após a confusão, os dois foram conduzidos para a Central de Flagrantes, porém, o homem decidiu não prestar queixar contra a ex. A mulher foi liberada.

*Com informações do Metrópoles

