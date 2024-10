Comerciante é preso ao ser flagrado vendendo drogas no AM

O comerciante Edson Lopes do Prazeres, de 26 anos, foi preso em flagrante nesta quarta-feira (30), por vender drogas em sua residência, que também funcionava como estabelecimento comercial. A prisão ocorreu na travessa 5, no bairro Liberdade, em Urucurituba, interior do Amazonas.

De acordo com os policiais civis da 41ª DIP, a prisão foi resultado de uma série de denúncias que relatavam a venda de substâncias entorpecentes na casa de Edson.

“Fomos até o endereço para apurar a veracidade da denúncia. Durante a revista no imóvel, encontramos 22 pedras de oxi, 19 trouxinhas de maconha do tipo skunk, um aparelho celular e R$ 225 em espécie, proveniente da venda das drogas”, informaram os policiais.

O proprietário do imóvel foi questionado e confirmou que as drogas eram dele, afirmando que estava comercializando o material ilícito há pouco tempo no local.

Edson Lopes do Prazeres foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Ele passará por audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

