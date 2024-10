‘Cabeludo’ é preso após realizar assaltos violentos no interior do AM

Jonildo Pereira do Nascimento, de 32 anos, conhecido como “Cabeludo”, foi preso na terça-feira (29), por roubo majorado em Alvarães, interior do Amazonas. Ele é suspeito de integrar um trio responsável pelo roubo da bolsa e do dinheiro de duas vítimas no dia 26 de outubro deste ano.

De acordo com o delegado Marcelo Lopes, da 57ª DIP, durante o crime, Jonildo abordou as vítimas de forma violenta, utilizando grave ameaça e força física para subtrair os pertences.

“Uma das vítimas foi agredida com um pedaço de madeira, o que causou um desmaio temporário, enquanto a outra foi ferida ao tentar proteger seus pertences”, informou o delegado.

O delegado relatou que os dois comparsas de Jonildo foram presos em flagrante logo após o crime. Josenildo, no entanto, conseguiu fugir e foi localizado na terça-feira nas proximidades do porto do município. Ele já tem passagem pela polícia por crimes como tráfico de drogas, furto qualificado e outros.

Jonildo Pereira do Nascimento irá responder por roubo majorado e ficará à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

