Ingrid Guimarães se apaixona pelo X-caboquinho durante gravação de filme no AM

A atriz Ingrid Guimarães, de 52 anos, esteve em Manaus para as gravações de sua nova comédia, “Pé no Chão”. Durante sua passagem pela cidade, ela aproveitou para explorar as belezas naturais da região e se deliciar com a rica culinária local.

Em seu perfil no Instagram, Ingrid compartilhou momentos de lazer e se deliciou com o famoso X-caboquinho, um sanduíche regional que conquistou seu coração. “Estou apaixonada pelo X-caboquinho!”, disse.

Além disso, a atriz nadou com botos-cor-de-rosa no Rio Negro e registrou várias fotos incríveis durante suas aventuras. Recentemente, ela também visitou o Museu da Amazônia (Musa) e expressou seu encantamento: “Matando as saudades dessa beleza toda que só o Brasil tem.”

Os fãs de Ingrid puderam acompanhar suas experiências na Amazônia através de seus posts nas redes sociais enquanto ela se dedicava às gravações do filme.

O X-caboquinho

O X-caboquinho é um famoso sanduíche da culinária amazonense, especialmente popular em Manaus. O prato é uma deliciosa combinação de sabores e representa bem a gastronomia regional, trazendo um toque da cultura local. É uma opção muito apreciada tanto por moradores quanto por visitantes. Veja ingredientes abaixo.

Pão na chapa

Queijo coalho

Tucumã (fruta típica da região)

Banana frita

O filme

O Prime Video anunciou hoje a produção de uma nova comédia brasileira: “Pé no Chão”. Confira abaixo a primeira foto do elenco, liderado por Ingrid Guimarães.

A trama gira em torno de Paula Pratta, uma renomada influenciadora de moda que recebe um convite para estrelar, junto com seu filho, a campanha de marketing do Dia das Mães de uma das maiores marcas do mundo.

No entanto, seu filho já tinha outros planos e decide deixar tudo para trás para ajudar a salvar a floresta amazônica. Sem hesitar, Paula embarca em uma jornada para trazê-lo de volta.

Durante essa busca, ela se depara com um estilo de vida completamente diferente do seu e começa a questionar seus valores e a relação com o filho.

O elenco também conta com Rafael Chalub, Michel Noher, Késia Estácio e Jonas Bloch. A data de estreia do longa ainda não foi divulgada.

