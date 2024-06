Ex-BBBs experimentam x-caboquinho antes do Festival de Parintins

Manaus (AM) – Os ex-BBBs Giovana Lima e Lucas Pizane aproveitaram a estadia em Manaus, durante a noite de terça-feira (25), para provar comidas típicas do Amazonas. A dupla estava na capital amazonense de passagem, já que ambos possuem como destino final, o município de Parintins.

Em vídeos postados nas redes sociais, é possível ver Lucas e Giovana provando o x-caboquinho. Já em outro vídeo, é possível ver a dupla provando o refrigerante Baré.

Giovana, Pizane e Michel, também ex-BBB, embarcaram hoje com destino à ilha da magia para assistir o 57º Festival de Parintins.

📱• Giovanna e Pizane via stories do Vittor Barbosa no Instagram. Review de X-caboquinho e X-cabocão. pic.twitter.com/ad4FCs10qz

📱• Giovanna via stories do instagram.



O review do baré foi melhor do que imaginavam! (E detalhe para o Pizane completamente garantido, até o hambúrguer 😂) pic.twitter.com/hyOQE5JzGA