VÍDEO: Idoso com Alzheimer é espancado no meio da rua em Manaus

Um idoso identificado como José Reinaldo Ferreira de Oliveira, de 64 anos, foi espancado por dois homens na avenida Nathan Xavier, no bairro Novo Aleixo, na Zona Norte de Manaus. O caso ocorreu no domingo (27), mas as imagens só foram divulgadas pelos familiares nesta quinta-feira (31).

De acordo com informações de testemunhas, José sofre de Alzheimer e havia fugido de casa durante uma crise.

Nas imagens é possível ver José passando pela avenida, quando é atacado por dois homens, que o acusaram de furtar um aparelho celular.

A vítima é agredida por chutes e socos por um primeiro homem e em seguida cai desnorteado no meio da via. Ao tentar levantar, ele foi atacado novamente por outro agressor.

Populares que presenciaram a cena, tentaram intervir mas foram ameaçados pelos agressores. Posteriormente, a família do homem foi acionada e ele foi socorrido e levado para uma unidade hospitalar. A vítima está internada, não há informações do estado de saúde dele.

A família, que garante que o idoso não roubou nada, denunciou o caso, e os suspeitos estão sendo procurados pela polícia.

