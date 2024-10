VÍDEO FORTE: mulher é esfaqueada após discussão em ponto de ônibus

Câmeras de segurança registraram o momento em que uma mulher de 39 anos é esfaqueada na cabeça em frente a um ponto de ônibus, no Bairro Vista Alegre, em Cuiabá, na noite desta terça-feira (29). Nas imagens é possível ver a vítima sendo atacada por uma outra mulher.

De acordo com informações de testemunhas repassadas a polícia, as duas tiveram uma discussão, em seguida, a suspeita saiu do local. Porém, quando a vítima ia embarcar no veículo, a suspeita retornou e a puxou pelos cabelos, fazendo com que ela caísse no chão.

Com a vítima jogada no chão, a mulher iniciou a agressão. Após o ocorrido, a suspeita fugiu. A causa do desentendimento não foi divulgada.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e prestou socorro à vítima, que foi levada para o Hospital Municipal de Cuiabá (HMC) para atendimento médico. Não há informações do estado de saúde dela.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

