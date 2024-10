Parque Encontro das Águas – Rosa Almeida será entregue em outubro de 2025

O prefeito de Manaus, David Almeida, anunciou, durante vistoria ao canteiro de obras do futuro parque Encontro das Águas – Rosa Almeida, na manhã desta quinta-feira (31), que o novo cartão-postal tem estimativa de entrega para outubro de 2025, em comemoração ao aniversário da capital.

A obra, em construção no bairro Colônia Antônio Aleixo, na zona Leste, tem assinatura de Oscar Niemeyer, um dos maiores nomes da arquitetura, referência no cenário nacional e internacional, e responsável por projetar Brasília. O local foi adaptado pelo Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb) para ter configurações de parque.

O espaço fica em uma região geográfica estratégica, por ser o lugar ideal no perímetro urbano de Manaus, para avistar o encontro das águas dos rios Negro e Solimões. Na vistoria que fez ao lado do diretor-presidente do Implurb, Carlos Valente, o chefe do Executivo municipal ressaltou a grandiosidade turística e a importância histórica da obra.

“O parque fica em frente ao Encontro das Águas que, ao lado do Teatro Amazonas, é a principal atração turística de Manaus. A expectativa é de gerar emprego e renda, além de promover o turismo”, salientou.

O prefeito destacou ainda que, com a entrega e pleno funcionamento do parque, a cidade será ainda mais atrativa para receber visitantes. “Aqui vão ter restaurantes, lanchonetes, playground e playpet. E, com certeza, será um dos pontos mais visitados de Manaus. É, sem dúvida, uma obra estruturante para o turismo na capital”, disse.

Já o diretor-presidente do Implurb, Carlos Valente, informou que uma equipe de especialistas atua no canteiro de obra para resgatar e identificar materiais arqueológicos encontrados no local e que serão expostos quando o parque estiver em funcionamento.

“Esse material arqueológico será uma das primeiras exposições da Oca Niemeyer, que, por sua vez, será uma cúpula com espaço para exposição de fotos, pinturas e xilogravura”, explicou.

Incentivo ao turismo

Desde o início da atual gestão, a Prefeitura de Manaus realizou grandes obras para incentivar e promover o turismo na maior metrópole da Amazônia.

Entre as realizações estão o mirante Lúcia Almeida e o píer Manaus 355, ambos localizados no centro histórico da capital. Outra importante entrega foi o Gigantes da Floresta, o maior parque cênico do Norte do Brasil.

*Com informações da assessoria

