Hamilton chega ao GP de SP com camisa de Senna e calça do Brasil

O piloto da Mercedes Lewis Hamilton marcou presença em Interlagos nesta quinta-feira (31). Ele chegou ao Autódromo José Carlos Pace trajado com uma roupa brasileira.

O britânico estava com uma camisa do Ayrton Senna e uma calça com as cores a bandeira do Brasil.

Sete vezes campeão mundial, Hamilton tem profunda identificação com o Brasil. Em 2021, ao vencer a corrida em Interlagos, ‘imitou’ o gesto do ídolo Ayrton Senna e empunhou a bandeira nacional dentro do carro. No ano seguinte, obteve cidadania brasileira e compareceu à sessão na Câmara, em Brasília.

Quem também vestiu as cores do Brasil foi Valtteri Bottas. O piloto da equipe Stake F1 Team Kick Sauber estava com o uniforme da Seleção Brasileira de futebol, personalizado com seu nome e o número 77.

O GP de São Paulo começa nesta sexta-feira, com o treino livre às 11h30 (de Brasília) e a classificação sprint às 15h30. No sábado tem a corrida sprint, às 11h, e a classificação, às 15h. A corrida será no domingo, às 14h.

