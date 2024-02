Piloto Lewis Hamilton acerta com a Ferrari para a temporada 2025

Hamilton corre para a Mercedes desde a temporada de 2013 e conquistou seis de seus sete títulos mundiais com a equipe

O heptacampeão mundial de Fórmula 1, Lewis Hamilton, fará uma mudança da Mercedes para a Ferrari. A própria Mercedes, nesta quinta-feira (1º), foi a primeira a confirmar que a equipe e Hamilton estaria se separando no final de 2024, com o britânico ativando uma opção de liberação em seu contrato. Pouco depois, a Ferrari anunciou que o heptacampeão mundial se juntaria a eles a partir de 2025 em um contrato de vários anos.

Hamilton corre para a Mercedes desde a temporada de 2013 e conquistou seis de seus sete títulos mundiais com a equipe. O primeiro título de Lewis foi com a McLaren, no início de sua carreira.

Hamilton havia se comprometido com a Mercedes no verão passado, assinando um novo contrato que o manteria a bordo da equipe até 2025. Mas isso será interrompido para permitir sua mudança impactante para a escuderia italiana.

A decisão de Hamilton vem após duas temporadas desafiadoras para a equipe de Brackley, que teve dificuldades para se adaptar à última temporada e ficou atrás da Red Bull na ordem de classificação.

Isso significa que Hamilton se unirá a Charles Leclerc, que recentemente concordou com uma extensão com a Scuderia “além de 2024”, enquanto Carlos Sainz terá que abrir caminho no final deste ano.

“Tive 11 anos incríveis com esta equipe [Mercedes] e tenho muito orgulho do que alcançamos juntos”, disse Hamilton. “A Mercedes faz parte da minha vida desde que eu tinha 13 anos. É um lugar onde cresci, então tomar a decisão de sair foi uma das decisões mais difíceis que já tive que tomar”, explicou o heptacampeão.

“Mas chegou a hora certa para eu dar esse passo, e estou animado para enfrentar um novo desafio. Serei eternamente grato pelo incrível apoio da minha família Mercedes, especialmente ao Toto por sua amizade e liderança, e quero terminar em alta juntos. Estou 100% comprometido em entregar o melhor desempenho que posso nesta temporada e fazer meu último ano com as Flechas de Prata ser inesquecível”, completou.

Foco em 2024

Toto Wolff, Chefe da Equipe e CEO da Mercedes, comentou a saída de seu comandado. “Em termos de dupla equipe-piloto, nossa relação com Lewis tornou-se a mais bem-sucedida que o esporte já viu, e isso é algo que podemos olhar com orgulho; Lewis será sempre uma parte importante da história do automobilismo da Mercedes”, declarou.

“No entanto, sabíamos que nossa parceria chegaria a um fim natural em algum momento, e esse dia agora chegou. Aceitamos a decisão de Lewis de buscar um novo desafio, e nossas oportunidades para o futuro são empolgantes de se contemplar. Mas por enquanto, ainda temos uma temporada pela frente, e estamos focados em correr para entregar um forte desempenho em 2024”, concluiu.

Em meio a intensas especulações sobre o futuro de Hamilton na F1 no ano passado, Leclerc foi questionado sobre a possibilidade de formar equipe com o britânico e admitiu que ficaria aberto a isso.

“Se eu disser sim [gostaria de ser companheiro de equipe dele], imagino que seria o título de todos os jornais. Quero dizer, Lewis é um piloto incrível e conquistou muito no esporte. Acho que qualquer pessoa na pista adoraria ter Lewis como companheiro de equipe, pois todos aprenderiam muito com ele. Mas estou feliz onde estou, e com o Carlos é uma ótima relação também”, disse o jovem da Ferrari.

