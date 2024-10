Loja entra no clima de Halloween com distribuição de doces em Manaus

O clima de Halloween vai tomar conta da Info Store, no melhor estilo “gostosuras ou travessuras?”, com distribuição de doces nas lojas, nesta quinta-feira (31), a partir das 14h.

Os colaboradores estarão fantasiados para celebrar a época mais assustadora do ano.

A ação, que encerra a programação de aniversário de 26 anos do grupo, será realizada nas 11 unidades de Manaus, no Amazonas, e na unidade de Boa Vista, em Roraima.

A gerente de Marketing da Info Store, Elberlany Horta, destaca que o público que passar pelas lojas vai se surpreender com a movimentação diferente.

“Vamos aproveitar o Halloween para fechar o mês de programações especiais. Nossos colaboradores estarão no clima e vão presentear as pessoas com muitas gostosuras”, ressalta.

A Info Store comemorou 26 anos com uma extensa programação durante todo o mês de outubro. Foram distribuídos mais de R$ 75 mil em prêmios aos clientes, com várias ações especiais, como sorteio de vale-compras, descontos e premiação com produtos das lojas.

A programação também incluiu a reinauguração, no dia 22, da loja da rua Belo Horizonte, no bairro Adrianópolis, e uma grande festa, no dia 24, também aniversário de Manaus, com muita música, sorteio de prêmios e o lançamento do jogo Call of Duty, um dos mais aguardados de 2024.

*Com informações da assessoria

