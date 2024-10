Técnico de enfermagem portador de HIV é preso após estuprar pacientes inconscientes

Um técnico de enfermagem de 25 anos foi preso em Curitiba, no Paraná, suspeito de abusar sexualmente de pelo menos quatro pacientes. O suspeito é portador do vírus HIV e aproveitava o fato das vítimas estarem inconscientes para praticar o crime.

O suspeito passou a ser investigado após uma pessoa com quem ele mantinha um relacionamento encontrar, no celular dele, vídeos dos abusos e entregar à polícia. Segundo a investigação, as gravações foram feitas pelo próprio autor em duas unidades de saúde.

De acordo com o delegado do caso, Tiago Dantas, os vídeos mostram que os estupros eram praticados contra pacientes homens.

O suspeito foi detido preventivamente na terça (29). A casa dele também foi alvo de um mandado de busca e apreensão. No local, os agentes apreenderam medicações como fentanil, quetamina e morfina. Segundo a polícia, o técnico subtraiu os medicamentos das unidades de saúde que trabalhava. Por conta disso, ele foi autuado em flagrante por furto.

Além disso, o suspeito também irá responder pelo crime de perigo de contágio de moléstia grave, já que, segundo as investigações, ele tinha ciência que era portador do vírus HIV desde 2019.

*Com informações do SBT News

