Prefeitura de Manaus já vacinou 66 mil animais contra a raiva na capital

A Campanha de Vacinação Antirrábica Animal 2024, iniciada pela Prefeitura de Manaus no dia 1º de outubro, já garantiu a imunização de 66 mil animais, entre cães e gatos, na capital, até a última quarta-feira (30).

A meta estipulada pelo Ministério da Saúde é vacinar 295.077 animais, sendo 215.077 cães e 80 mil gatos. A campanha se estende até o dia 20 de dezembro.

Os 182 vacinadores e registradores a serviço da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) estão atuando em todas as zonas geográficas da cidade, levando as vacinas de casa em casa, no horário das 8h às 12h, de segunda-feira a sábado.

Para receber a vacina o animal precisa estar em boas condições de saúde e ter acima de três meses de idade. A vacina é obrigatória e anualmente cães e gatos devem receber a proteção vacinal contra o vírus Lyssavirus.

A titular da Semsa, Shádia Fraxe, ressalta que a campanha é uma estratégia fundamental para evitar que o vírus, que é de alta letalidade devido ao comprometimento que ocasiona no sistema nervoso central, seja transmitido aos animais e consequentemente, aos seres humanos.

“É muito importante que a população se engaje na campanha porque a vacinação é a estratégia fundamental que impede que o vírus da raiva comprometa a saúde dos animais e das pessoas. É importante que a população saiba que além das equipes volantes, temos pontos fixos de vacinação antirrábica para aqueles tutores que não se encontram em casa quando os vacinadores visitam seu bairro”, assinalou a secretária municipal de saúde.

A sede do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), localizada na avenida Brasil s/nº, no bairro Compensa, zona Oeste, oferta a vacina antirrábica de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, e aos sábados, das 8h às 12h, durante todo o ano.

A outra base de saúde que está ofertando o imunizante é o Centro de Convivência Prefeito José Fernandes, situado na rua Barreirinha, no bairro São José, que atende de segunda-feira a sábado, das 8h às 12h.

O diretor do CCZ, Rodrigo Araújo, informa que cães e gatos, em bom estado de saúde, a partir dos três meses de idade, podem receber o imunobiológico.

“É importante que a população receba bem os vacinadores, que estão devidamente identificados com uniformes, ajudando as equipes no trabalho de contenção dos animais, no momento da aplicação da vacina. Nós colocamos os números de WhatsApp 98842 8359 e 98842- 8484 para esclarecer as dúvidas e orientar a população”, reforça.

Zoonose causada por um vírus que ataca o sistema nervoso central, transmitida por mamíferos, a raiva pode ser transmitida dos animais para os seres humanos por meio de mordedura, arranhadura ou lambedura, a partir do contato com a saliva de um animal infectado. Os animais domésticos, como os cães e os gatos, e silvestres, em especial morcegos e macacos, são os principais transmissores.

Registros

Na capital não há casos de raiva, tanto humana, quanto animal, desde o ano 1985. No Amazonas, os últimos registros de casos de raiva são referentes ao ano de 2017, em Barcelos, com três casos e dois óbitos, com o animal agressor sendo morcego (Quiróptero).

*Com informações da assessoria

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱