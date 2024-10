Acidente de trânsito deixa motoqueiro e passageira feridos na Zona Norte de Manaus

O motociclista por aplicativo, identificado apenas como Josemar, e uma passageira não identificada, sofreram um grave acidente de trânsito na rua Morada Cristã, bairro Piorini, Zona Norte de Manaus, durante a tarde desta quinta-feira (31).

De acordo com testemunhas, um carro modelo Onix acabou atingindo a motocicleta que as vítimas estavam em um cruzamento com a rua Santa Catarina. Devido ao impacto, Josemar e a passageira foram arremessados na via pública.

A motocicleta parou embaixo do carro e a parte frontal do veículo ficou parcialmente destruída. O motorista do carro ficou no local até a chegada das autoridades.

As vítimas foram socorridas e encaminhadas a uma unidade de saúde para receber atendimento médico. Não há informações sobre seus estados de saúde.

