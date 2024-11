VÍDEO: Esposa de Poze do Rodo é um dos alvos de operação contra rifas ilegais

Viviane Noronha, esposa do MC Poze do Rodo, é um dos alvos de uma operação contra sorteios de rifas ilegais divulgadas nas redes sociais, na manhã desta sexta-feira (1), no Rio de Janeiro. Joias do funkeiro, como anéis, relógios e cordões de ouro, foram apreendidas na ação. Carros de luxo também foram levados para a Cidade da Polícia, na Zona Norte do Rio.

A Operação Rifa Limpa investiga os crimes de jogo de azar, associação criminosa e lavagem de dinheiro. A ação, que cumpre 10 mandados de busca e apreensão contra influenciadores digitais, tem como objetivo apreender documentos que comprovem fraudes nos processos de realização das rifas e dos bens sorteados aos supostos ganhadores.

Segundo as investigações, conduzidas pela Delegacia de Defraudações, os sorteios são realizados reproduzindo parâmetros da Loteria Federal, criando uma falsa aparência de legitimidade e segurança. No entanto, um aplicativo personalizado – com fortes suspeitas de fraude, em desacordo com a legislação e não auditado – é utilizado pelos influenciadores.

A realização de rifas exige autorização prévia da Secretaria de Avaliação, Planejamento, Energia e Loteria (Secap), ligada ao Ministério da Fazenda, e apenas instituições sem fins lucrativos têm permissão para promover esses sorteios.

Vivi e Poze se casaram no último sábado (26), com fotos e detalhes da festa compartilhados nas redes sociais. Só no Instagram, ela tem 1,6 milhão de seguidores.

O funkeiro se pronunciou, na manhã desta sexta, pelas redes sociais. Poze afirmou que ele e a esposa estão tranquilos porque “não fazem nada de errado” e brincou: “Levaram meus carros, meus ouros, quase fui também”.

*Com informações SBT News

