Homem é preso por agredir mãe idosa e irmão em Manaus

Um homem de 31 anos, foi preso nesta quarta-feira (30), por violência psicológica, lesão corporal, ameaça e exposição ao perigo contra sua mãe idosa, de 79 anos, e seu irmão, de 57 anos. A prisão foi efetuada no bairro Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus.

De acordo com a delegada Andrea Nascimento, titular da DECCI, o irmão da vítima compareceu à delegacia logo após o ocorrido para relatar as ações do autor. Com base nas informações fornecidas, a equipe da delegacia foi ao local para capturá-lo.

“Localizamos o homem na casa da mãe, onde realizamos a prisão e o conduzimos à unidade policial. Em depoimento, o irmão do autor informou que ele é usuário de drogas e apresenta um comportamento agressivo, o que tem causado sérios transtornos psicológicos e agravado os sintomas de Parkinson da mãe”, explicou Andrea.

Conforme a delegada, no dia da agressão, o homem chegou à residência das vítimas, sob efeito de substâncias entorpecentes, e iniciou uma discussão, que evoluiu para violência psicológica e exposição ao perigo em relação à sua mãe. Quando questionado pelo irmão sobre seu comportamento, o autor ameaçou matá-lo, tentou golpeá-lo com uma faca de cozinha e o agrediu fisicamente com socos e tapas na cabeça.

“Durante toda essa ação, a idosa ficou extremamente nervosa e implorou para que ele parasse com as agressões. Além disso, ele ameaçou incendiar a residência e matar seu próprio irmão na frente dela”, relatou a autoridade policial.

Denúncias

A delegada titular Andrea Nascimento destacou a importância de não se omitir diante de suspeitas de violência contra idosos. As denúncias podem ser feitas pelos canais Disque 100, dos Direitos Humanos, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).

Todas as denúncias são encaminhadas à DECCI, que investiga e apura a veracidade dos fatos, instaurando os procedimentos criminais pertinentes.

Os Boletins de Ocorrência (BO) podem ser registrados na unidade policial mais próxima, diretamente na DECCI, localizada na rua do Comércio, bairro Parque 10 de Novembro, zona centro-sul, ou na Delegacia Virtual (Devir), acessível pelo endereço eletrônico: http://delegaciavirtual.sinesp.gov.br/.

O homem responderá pelos crimes de violência psicológica, lesão corporal, ameaça e exposição ao perigo. Ele passará por audiência de custódia e ficará à disposição do Poder Judiciário.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱