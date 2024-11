Auxílio financeiro de R$ 3 mil será concedido a permissionários da Ponta Negra

Os permissionários receberam o auxílio devido a proibição de banho, por conta do período de estiagem severa do rio Negro

O prefeito de Manaus, David Almeida, juntamente com o secretário Wagno Oliveira, titular da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), anunciou, nesta sexta-feira (1), o pagamento de auxílio financeiro no valor de R$ 3 mil aos permissionários que atuam na praia da Ponta Negra, que estão sendo afetados pela proibição de banho, devido ao período de estiagem severa do rio Negro.

De acordo com o chefe do Executivo municipal, o auxílio será pago em parcela única neste mês de novembro. O anúncio de pagamento do auxílio financeiro ocorreu no auditório da sede do Poder Executivo municipal, no bairro Compensa, zona Oeste, durante cerimônia de formatura de 230 aprovados no curso de formação da Guarda Municipal de Manaus (GMM).

“Os permissionários estão sem atividade econômica, porque nós precisamos fechar a praia da Ponta Negra. São 28 permissionários que iriam receber um auxílio mensal por três meses. Nós vamos antecipar, para que eles recebam de uma vez só. Acredito que o rio, já que teve um repiquete, vai começar a encher. Quem sabe aí, nos próximos dias, quando estivermos na cota de 16 metros, reabrimos a praia, para que eles possam retomar suas atividades econômicas”, anunciou o prefeito.

O titular da Semtepi, Wagno Oliveira, disse que o auxílio está sendo concedido pelo segundo ano consecutivo aos permissionários que são os mais afetados pela interdição da praia da Ponta Negra. Os 28 permissionários que receberão o pagamento de R$ 3 mil estão devidamente cadastrados no sistema da pasta.

“Este é o segundo ano que a Prefeitura de Manaus, por meio da Semtepi, está dando essa contribuição para aqueles permissionários da faixa da areia da Ponta Negra. É um auxílio que nós estamos dando para aqueles permissionários, haja vista que não estão tendo clientes nesse período em que a praia está interditada”, declarou o secretário Wagno Oliveira.

A praia da Ponta Negra está interditada para banho desde o dia 17 de setembro, como medida de segurança após o rio Negro atingir a cota mínima de segurança, que é de 16 metros. Na época, o rio estava com a cota de 15,77 metros. Ainda não há previsão de liberação da praia, pois a cota atual do rio está no nível dos 12 metros.

