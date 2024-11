Curso de formação da Guarda Municipal aprova 230 candidatos

O evento aconteceu no auditório da sede do Poder Executivo municipal, no bairro Compensa, zona Oeste

O prefeito de Manaus, David Almeida, e o secretário Alberto de Siqueira, titular da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), realizaram, nesta sexta-feira (1), a formatura de 230 guardas, alunos aprovados no curso de formação da Guarda Municipal de Manaus (GMM). O evento aconteceu no auditório da sede do Poder Executivo municipal, no bairro Compensa, Zona Oeste.

O curso de formação teve duração de dois meses, com início no mês de agosto, com a grade curricular composta por aulas teóricas e práticas, armamento e tiro, além do período de estágio dos candidatos. Durante o evento, houve a apresentação dos novos armamentos da GMM: carabinas e espingardas.

O prefeito de Manaus informou que os novos guardas formados devem ser nomeados até fevereiro de 2025, isso por conta de um impedimento da legislação eleitoral, que determina a nomeação de novos servidores somente três meses após a conclusão do período eleitoral. Porém, o chefe do Executivo municipal vai buscar realizar a nomeação em janeiro, logo após sua diplomação para o segundo mandato.

“Se fosse da minha vontade, na segunda-feira eles já estariam atuando, participando do Natal com a gente, mas a legislação eleitoral nos impede de fazer essa efetivação. Entretanto, vamos buscar a tese que vai beneficiar a Guarda Municipal, para que o mais rápido possível eles possam estar atuando. Se depender de mim, dia 2 de janeiro eles já estarão na ativa”, informou o prefeito.

Após serem efetivados, os 230 novos guardas municipais vão quadruplicar o número de agentes armados da Guarda Municipal, que atualmente são 60. Esse número será aumentado ainda mais até o final de 2025, pois mais 120 aprovados no concurso, do cadastro reserva, serão convocados, de acordo com o prefeito, sendo 350 novos guardas no total, com o efetivo chegando a 800. A meta do prefeito é que a Guarda Municipal tenha 1.500 agentes até o final do seu segundo mandato.

“Temos um cadastro reserva de 120, que será incorporado ainda no ano que vem. Posteriormente, nós faremos outros concursos públicos, para que a gente possa ampliar a presença da Guarda Municipal nos grandes locais de aglomeração de pessoas. Dessa forma, nós vamos estar resguardando também o transporte coletivo, dando mais segurança para a população. O investimento que a prefeitura está fazendo é a sua contribuição em segurança pública, que não é da responsabilidade da prefeitura. Porém, é dever de todos e nós estamos fazendo a nossa parte”, acrescentou o prefeito de Manaus.

O secretário Alberto de Siqueira disse que a formatura representa o encerramento de um ciclo iniciado em 2021, quando a gestão municipal iniciou a revolução da Guarda Municipal de Manaus. “São 230 novos servidores que estão sendo formados, uma formação que foi de excelência, um curso que foi bem difícil, com muitas fases. Eles merecem esta formatura de hoje, a população de Manaus merece esses servidores muito bem formados para trabalhar na rua para eles”, declarou o titular da Semseg.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱