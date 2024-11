Ex-guarda civil municipal é preso por envolvimento em ataques criminosos em Careiro

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Capturas e Polinter (DECP), com apoio da 34ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Careiro (a 88 quilômetros de Manaus) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF), cumpriu, na quinta-feira (31), mandado de prisão preventiva de Rodrigo Ferreira Nogueira, 35, conhecido como “Fofão”, apontado como um dos envolvidos nos ataques criminosos que foram cometidos no primeiro semestre de 2021, no município de Careiro.

Em coletiva de imprensa, realizada nesta sexta-feira (1°), o delegado Fábio Aly, titular da Polinter, apresentou o resultado da operação policial, realizada em conjunto com a PRF. Segundo ele, a Polinter recebeu um informe da PRF a respeito da localização do foragido da Justiça, no ramal Floresta, na rodovia federal BR 319, quilômetro 70.

“Com base nisso, conseguimos qualificar o indivíduo e confirmamos que ele realmente tinha um mandado de prisão, solicitado pela 34ª DIP de Careiro na época dos ataques criminosos. Diligenciamos ao local para cumprir a ordem judicial e, além de efetuarmos a prisão dele, também apreendemos uma espingarda e aproximadamente 100 gramas de cocaína dentro de uma mochila”, relatou o delegado.

Ação policial. (Foto: Divulgação/PC-AM)

O delegado ressaltou, ainda, que informações sobre foragidos podem ser denunciadas anonimamente pelos números (92) 3667-7727, disque-denúncia da Polinter, ou 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

O policial rodoviário federal, Tálio Ítrio, falou que a PRF recebeu denúncias dos moradores da região as quais informavam que um possível foragido da Justiça estaria praticando tráfico de drogas no ramal Floresta.

“De imediato, com o setor de análise da PRF, contatamos a Polinter e a 34ª DIP de Careiro, para o início das diligências. Constatamos a veracidade das informações recebidas e logramos êxito ao realizar a prisão do autor”, contou o agente da PRF.

Operação Mão de Ferro

O delegado David Jordão, da 34ª DIP de Careiro, relatou que “Fofão” é o último alvo da Operação Mão de Ferro, deflagrada em 2021 pela Polícia Civil, que visou combater as ondas de ataques a prédios públicos de Careiro e outros municípios, feitos por organizações criminosas.

“Na época, ele descobriu que estava sendo investigado no escopo da Operação Mão de Ferro e fugiu de Careiro, quando recebeu informações privilegiadas que garantiram a sua fuga. Ele era agente da Guarda Civil Municipal e, também, exercia nas horas vagas a profissão de taxista, e usava as funções para atuar com a criminalidade e fazer o transporte de entorpecentes, além de ser suspeito de promover tribunal do crime”, explicou o delegado.

Segundo o delegado, o mandado de prisão em nome de Rodrigo, solicitado à época da Operação Mão de Ferro, era referente aos crimes de homicídio, tráfico de drogas e associação para o tráfico.

“Como no momento da sua prisão ele foi encontrado com drogas e arma de fogo tipo espingarda, ele também foi autuado por tráfico de drogas”, explicou o delegado.

Procedimentos

Rodrigo Ferreira Nogueira responderá por homicídio, tráfico de drogas e associação para o tráfico e ele está à disposição da Justiça.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱