Shopping de Manaus anuncia shows gratuitos com artistas locais para novembro

A programação musical do Millennium Shopping promete animar o público durante o mês de novembro.

De sexta a domingo, a Praça de Alimentação será o palco para a apresentação de cantores locais de diversos gêneros, com repertórios variados e ritmos que prometem agradar a todos. Os shows são gratuitos e voltados para toda a família.

“A ideia é proporcionar momentos agradáveis aos nossos clientes, onde eles podem usufruir das opções gastronômicas e ainda curtir uma boa música, além conhecer o trabalho dos nossos artistas locais”, destaca a Coordenadora de Marketing do Millennium, Elizandra Xavier.

As apresentações musicais iniciam às sextas-feiras, das 17h30 às 19h30, com o cantor e multi-instrumentista Andrew Franco, no estilo voz e violão. O artista promete muita MPB, lounge, xote, lovesongs, pop nacional e internacional.

Aos sábados, das 12h30 às 14h30, é a vez do cantor Jhonnatan Dantas fazer a trilha sonora durante o almoço, com um repertório romântico, de brasilidades e dançante, que vai contar com xote, bolero, boi-bumbá e carimbó.

Aos domingos, das 13h às 15h, quem comanda o som é Fred Mar, que vai agitar o público com um estilo bem eclético que inclui baladas sertanejas, samba, rock e música internacional.

O MIllennium fica na avenida Djalma Batista, com entrada também pela avenida Constantino Nery, em Manaus.

