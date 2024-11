Papai Noel chega em shopping para inaugurar o Natal na Zona Leste de Manaus

A partir das 15h no sábado (2), o bom velhinho chegará ao shopping, acompanhado de atrações culturais e musicais para encantar as famílias

O Shopping Grande Circular inicia o calendário natalino em Manaus com a aguardada chegada do Papai Noel no sábado (2), às 15h. O bom velhinho será recebido com uma série de apresentações que prometem encantar o público.

Para dar as boas-vindas ao Papai Noel, o evento contará com uma programação especial: apresentações do Coral Natalino, Coral Colégio Inteligente, Ballet e Flauta da Escola Dom Quixote e uma belíssima apresentação de violino.

Além disso, a cantora Raylla Araújo trará ainda mais magia com sua performance ao vivo. As apresentações culturais têm como objetivo promover o espírito natalino e criar um ambiente acolhedor e festivo para toda a família.

Durante o percurso pelo shopping, Papai Noel, acompanhado de uma encantadora bandinha natalina, percorrerá os corredores, interagindo com crianças e adultos e espalhando o espírito do Natal pela Zona Leste. Ele se acomodará em seu trono, localizado no piso L2, em frente às Lojas Americanas, onde receberá os visitantes para fotos e momentos especiais.

A partir dessa data, o Papai Noel estará no shopping de quinta a domingo, a partir das 16h, para receber as cartinhas e tirar fotos com as famílias.

“Este momento é pensado para reviver o encanto e a magia do Natal, resgatando a memória afetiva que cada família carrega das celebrações passadas”, afirma Júlio Kitzinger, coordenador de marketing do Shopping Grande Circular.

Decoração

Além da chegada do Papai Noel, o evento marca o início das festividades natalinas, com uma decoração especial e programação variada para todas as idades, incluindo a tradicional árvore de Natal localizada no piso L0, em um cenário instagramável para o público.

Mais informações podem ser obtidas no Instagram @shoppinggrandecircular e no site: www.shoppinggrandecircular.com.br.

