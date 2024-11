Alunos do AM disputam Campeonato Mundial de Xadrez da Juventude

Dois alunos da rede estadual de ensino do Amazonas estão representando o Estado no Campeonato Mundial de Xadrez da Juventude 2024. A competição está acontecendo em Florianópolis (SC).

O torneio reúne as categorias Sub-14, Sub-16, Sub-18, Absoluto e Feminino. O campeonato, promovido pela Federação Internacional de Xadrez (Fide), segue até o dia 10 de novembro, e reúne competidores de diversos países.

A enxadrista Rhianna Carvalho, da Escola Estadual (EE) Jairo da Silva Rocha, disputa na categoria Sub-14 Feminino; e Suan Lira, aluno da Centro de Educação de Tempo Integral (Eeti) Sergio Pessoa, disputa na categoria Sub-16 Absoluto.

Ao todo, 527 competidores de diferentes países disputam 11 rodadas (sendo uma por dia), no Torneio Clássico, com partidas que podem durar até cinco horas. Suan e Rhianna já estão na quarta rodada. Os campeões brasileiros, de cada categoria, serão indicados como os jogadores oficiais do Brasil, representando o país em outras competições.

Mestre da Federação Internacional de Xadrez, professor da rede estadual e treinador de Suan, Andrey Neves, destacou a rotina de treino do jovem enxadrista, que conta com um plano de estudos e preparação intensiva com elementos do xadrez. O professor também destacou a importância dessa competição para o desporto escolar.

“A importância é muito grande, pois mostra para os que estão iniciando que eles podem alcançar o alto nível. Então, ter alunos da rede estadual, nesta competição, incentiva muito os outros alunos a jogarem xadrez”, afirmou o professor.

Prodígio do xadrez e com experiência em competições nacionais e internacionais, Suan Lira falou sobre a sua felicidade por, mais uma vez, representar o Amazonas em uma competição.

“É muito gratificante esse torneio, fico muito feliz de estar representando o Amazonas nesta competição internacional. É uma felicidade muito grande, e eu acabo ganhando experiência nesse torneio de alto nível, jogando contra pessoas de outros países. Adiciona bastante no meu nível de jogo”, relatou o jogador.

Xadrez nas Escolas

Tanto Suan, quanto Rihanna descobriram o talento para o xadrez a partir de projetos desenvolvidos em suas escolas. Treinadora de Rihanna, a professora Nayara Almeida destacou o projeto “Xeque-Mate”, desenvolvido por ela e o pelo professor Jhonis Souza, na EE Jairo da Silva Rocha.

“Desde 2021, eu e o professor Jhonis desenvolvemos o projeto chamado ‘Xeque-Mate’. Já atendemos mais de 300 crianças, e participamos de torneios por todo o Brasil com a ajuda do Estado do Amazonas, onde temos turmas de iniciação, também com níveis intermediários e avançados”, afirmou a professora.

Para a jovem enxadrista Rihanna, o momento é de conhecimento, orgulho e qualificação.

“Está sendo fascinante essa experiência, pois além do contato com várias culturas, estou podendo vivenciar o xadrez escolar em alto nível, e estou orgulhosa de estar representando o meu estado e meu país”, afirmou a jogadora.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱