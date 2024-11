Homem é preso ao descumprir medida e tentar invadir casa para tentar roubar dinheiro do avô

Um homem de 31 anos foi preso, na sexta-feira (1), por descumprimento de medida protetiva contra seu avô, um idoso de 85 anos. A prisão foi efetuada no bairro Santo Antônio, no município de Tefé, interior do Amazonas.

De acordo com a delegada Nathalia Oliveira, da DEP de Tefé, em agosto deste ano, o homem tentou invadir a casa da vítima três vezes, com finalidade de pegar o dinheiro do idoso. Automaticamente, ele descumpriu a medida protetiva em favor da vítima.

“Em uma das vezes, o tio do autor estava na residência na ocasião e o homem afirmou que iria entrar na casa e cortar a cabeça dos dois, além de ter proferido xingamentos e ameaças a eles”, disse a delegada.

Segundo a delegada, em depoimento, o idoso afirmou que o homem sempre conseguia escapar quando ele acionava as Forças de Segurança e dizia não temer a polícia.

“Após o depoimento da vítima, representei pelo mandado de prisão e, assim que foi deferido, a equipe saiu em diligências para cumprir a ordem judicial”, disse a delegada.

O homem responderá por descumprimento de medida protetiva e está à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

