Cerca de 500 mil pessoas passaram pelos cemitérios de Manaus no Dia dos Finados

Aproximadamente 500 mil pessoas passaram pelos campos-santos para homenagear seus entes queridos em ambientes de tranquilidade e respeito, sem registro de ocorrências, informou a Prefeitura de Manaus, no sábado (2), Dia dos Finados.

Para atender ao público, um efetivo de 900 servidores esteve presente nos cemitérios, desde as primeiras horas do dia, garantindo que a experiência dos visitantes fosse a mais acolhedora possível. “Todos os 900 servidores estavam aqui para servir e auxiliar cada visitante neste momento tão delicado”, afirmou o subsecretário de Operações da Semulsp, Jairo Santos.

Os portões foram abertos às 6h e permaneceram acessíveis até as 18h, permitindo que todos tivessem a oportunidade de prestar suas homenagens. Os cemitérios foram cuidadosamente preparados pela Semulsp, com equipes realizando a limpeza e organização dos ambientes. A Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc) também desempenhou um papel importante na organização dos vendedores ambulantes nas calçadas, dando mais liberdade aos pedestres e visitantes.

Em todos os cemitérios, houve missas e cultos celebrados ao longo do dia, com a participação de corais gospel e apresentações musicais ao vivo, que trouxeram conforto e paz aos visitantes. No fim da tarde, às 17h, como já é tradição, a praça Chile, no bairro Nossa Senhora das Graças, recebeu uma missa campal, marcando o encerramento das homenagens em um momento de reflexão e fé.

Além disso, o Corpo de Bombeiros esteve presente nos cemitérios, reforçando a segurança e prestando apoio em caso de emergências. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), gerenciado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), também esteve com ambulâncias e postos de atendimento para aferição de pressão, garantindo suporte imediato para quem necessitasse. A Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc) atuou no apoio e acolhimento às famílias durante o momento de recordação e luto. Já o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) organizou o trânsito próximo aos cemitérios, dando prioridade aos pedestres e mantendo as vias desobstruídas, o que facilitou o deslocamento das famílias.

A segurança ficou a cargo da Polícia Militar e da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), que mantiveram equipes em todas as áreas, proporcionando um ambiente seguro e confortável para os visitantes.

A aposentada Maria Inês, 59 anos, que perdeu o pai durante a pandemia da Covid-19, descreveu o momento de homenagem. “Fiquei feliz em ver o local tão bem cuidado e confortável para a gente. Senti que pude lembrar dele com paz”, disse.

*Com informações da assessoria

