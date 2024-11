VÍDEO: mulher é arremessada de moto em acidente de trânsito em Manaus

Uma câmera de segurança registrou o momento em que a passageira de uma motocicleta foi arremessada durante um acidente de trânsito ocorrido no bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste de Manaus, durante a tarde de sábado (2).

Pelas imagens é possível ver que um carro faz uma parada repentina na via pública, e o motociclista que vinha atrás não conseguiu parar antes da colisão.

Com o impacto, a passageira da motocicleta parou em cima do carro. O motociclista cai na lateral do veículo maior.

O acidente causou uma mobilização no local, e testemunhas informaram que as vítimas tiveram apenas ferimentos leves, apesar do susto.

