VÍDEO: Acidente na BR-174 deixa um morto e um ferido após carro cair em barranco e pegar fogo

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida em um grave acidente envolvendo três veículos na tarde deste domingo (3), no quilômetro 937 da rodovia BR-174. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) confirmou as vítimas.

O acidente envolveu pelo menos um caminhão e uma caminhonete. Um terceiro veículo foi confirmado pelos agentes rodoviários, mas detalhes não foram fornecidos. As causas do acidente ainda não foram divulgadas.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que a caminhonete saiu da pista, caiu em um barranco e pegou fogo. O CBMAM e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados.

Os bombeiros atenderam uma das vítimas, que foi encaminhada ao hospital, mas seu estado de saúde não foi divulgado. A segunda vítima, cuja identidade não foi revelada, morreu no local.

Perto do local do acidente, foram encontrados uniformes do time amador São Jorge FC e o crachá de um funcionário da Petrobras. O número total de vítimas e a condição dos ocupantes dos veículos não foram informados, e a PRF afirmou que a ocorrência ainda está em andamento.

